So schön bejubelte Sturm-Kapitän fünften Cup-Titel

„Papa, ich will jetzt endlich mal den Pokal sehen!“ Mit diesen Worten hatte sich die kleine Marie im Haus der Schwiegereltern in Poggersdorf von Papa Stefan Hierländer verabschiedet. Dann düste der Kapitän von Sturm Graz in das Wörthersee-Stadion. Oder besser gesagt: in sein Wörthersee-Stadion.