KAC muss den Gürtel beim Kader enger schnallen

Genau zwei Wochen ist die Final-Niederlage des KAC im siebenten Spiel gegen Salzburg her – in der Zwischenzeit laufen die Kaderplanungen schon länger. Was klar ist: Die Kaderkosten werden zur kommenden Saison runter geschraubt. Auch, weil im Sommer letztmals Geld aus der Horten-Stiftung kommt und der Klub vorsorgen will.