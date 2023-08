Leiche vor der Tür: Missbrauch nach Todeseintritt?

Leblos wurde die 19-Jährige am Abend des 6. Dezembers 2022 von einem Nachbar gefunden. Vorher soll jener junge Wiener, der sie einfach ablegte, auch geschlechtliche Handlungen an der Wehrlosen vorgenommen haben. Sie war völlig von Drogen berauscht, starb schließlich an einer Überdosis. Die Gutachten bringen jetzt neue Beweisergebnisse.