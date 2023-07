19-Jährige einfach tot im Stiegenhaus abgelegt

Ab diesem Zeitpunkt soll das Opfer geschlafen haben, sei nicht mehr wirklich ansprechbar gewesen. Und der Angeklagte alleine mit ihr. Da soll er Melanie in diesem wehrlosen Zustand sexuell missbraucht haben. „Sie war nicht seine Freundin. Sie war ihm nicht bekannt. Sie war in keinem Zustand, in dem sie in so etwas hätte einwilligen können“, stellt der Staatsanwalt klar, verweist gleichzeitig auf gefundene DNA-Spuren im Intimbereich der Frau.