„Wollte Bankräuber-König in Zelle wiederbeleben“

Das angeklagte Paar wurde enthaftet

„Wie geht es Ihnen?“, fragt der Richter den Angeklagten, was in Prozessen nicht allzu oft passiert. „Nicht gut. Dadurch, dass dieser tragische Vorfall in der Zelle passiert ist“, antwortete der Mann. Der den von Rudolf Mayer vertretenen Bankräuber-König nicht retten konnte. Die Urteile für die ungewöhnlichen Dealer -18 bzw. 20 Monate teilbedingt. Das Paar wurde enthaftet.