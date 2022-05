Italien beschlagnahmt angebliche Luxusjacht Putins

Im Visier der italienischen Justiz war die Mega-Jacht „Scheherazade“ schon länger, jetzt haben die Behörden aber zugeschlagen: Eine dem russischen Machthaber Wladimir Putin zugeschriebene Jacht, die in der Toskana vor Anker liegt, wurde beschlagnahmt. Es sei „notwendig“ gewesen zu handeln, heißt es in einem am Freitagabend von Wirtschaftsminister Daniele Franco unterzeichneten Dekret. Die 140 Meter lange „Scheherazade“ wird auf einen Wert von 633 Millionen Euro geschätzt.