Was soll das?!

Vergangenen Sonntag fuhren wir mit der Bahn an den Attersee, dann zu einer Verwandtschaftsfeier und am Abend retour nach Wien. Viele schöne Begegnungen. Aus dem Kammerer Hansl postete ich ein Selfie. Zu Hause angekommen, sah ich, dass auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen Tausende Menschen mein Foto gelikt hatten. Allein auf Facebook fanden sich darunter über 900 Kommentare. Ich registrierte mit Freude viele positive Rückmeldungen. Doch irgendwann am Nachmittag war diese gute Kultur gerissen, und wie von Geisterhand orchestriert, posteten plötzlich an die hundert Menschen übelste Beschimpfungen, Verleumdungen und sogar Drohungen.