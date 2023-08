Soldaten sollen jetzt den Lehrermangel bekämpfen

Insgesamt gab es 3285 Bewerbungen für Quereinsteiger-Zertifikate. Davon haben 1342 Akademiker eines erhalten. Bei aller Euphorie konnten nicht alle Posten besetzt werden. Lücken gibt es in Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg sowie in Wien. Insgesamt fehlen 200 Pädagogen. So sind in Oberösterreich 46 Stellen in der Mittelschule und 28 in der Volksschule unbesetzt. Und in Wien fehlen 50 Volksschulpädagogen.