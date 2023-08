Polaschek: Studium kürzen, Inhalte „entschlacken“

Bildungsminister Martin Polaschek gibt sich im krone.tv-Interview mit Conny Winiwarter optimistisch: „Wir werden alle Unterrichtstunden im Herbst abhalten können.“ Unbesetzte Klassen gäbe es nur „in wenigen Einzelfällen.“ Gefeilt wird gerade an der neuen Lehrerausbildung. Diese soll kürzer und inhaltlich schlanker werden. Dennoch ist Polaschek vom Bildungssystem überzeugt - und würde seine Kinder auch in Wien in eine öffentliche Schule schicken.