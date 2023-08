95 Millionen Dollar für Wiener Start-up GoStudent

Die Mittel will GoStudent in den Ausbau hybrider Lernmethoden stecken - also in die Kombination von Online- und Offline-Elementen im Nachhilfeunterricht. Dabei soll auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) eine wichtige Rolle spielen. Nach Berechnungen des Start-ups könnte der weltweite Markt für künstliche Intelligenz im Bildungsbereich bis 2027 ein Volumen von 10 bis 20 Milliarden US-Dollar erreichen. GoStudent plant daher, die Entwicklung von KI-gesteuerten Tools voranzutreiben.