Hier wird Österreichs modernster Knast gebaut

In vier Jahren wird in Klagenfurt Österreichs modernster Luxus-Knast stehen. Am Mittwoch ist mit der Bauverhandlung Startschuss für das 170-Millionen-Euro-Projekt - die „Krone“ hat sich das bisher geheime Areal schon vorab ansehen dürfen. Eines steht fest: Es soll ein sehr grünes Projekt werden.