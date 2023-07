Italiens Regierung streicht Sozialhilfe per SMS

Proteste im Süden

In Süditalien kam es bereits zu Protesten gegen die Kürzungen. Hunderte Menschen, die eine entsprechende SMS erhalten hatten, stürmten in Neapel den Sitz der Fürsorgeanstalt INPS. Kritik an der Verschärfung kam unter anderem von der linken Opposition und einem Teil der Gewerkschaften. Sie befürchten, dass die Arbeitsverträge prekärer werden und damit weniger Menschen in der Lage seien, für eine eigene Familie aufzukommen. Soziale Unterschiede könnten sich verschärfen. In der Region Kalabrien riefen besorgte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die Regierung auf, die Sozialhilfe nicht zu kürzen.