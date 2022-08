Mehr Flüchtlinge als Tiroler beziehen Sozialhilfe

Auch in Vorarlberg hoher Anteil an Flüchtlingen

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Vorarlberg: 3900 einheimische Sozialhilfebezieher (39 Prozent) standen 2021 3800 Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten (39 Prozent) gegenüber – also gleich viele. In den anderen Bundesländern ist die Zahl der heimischen Sozialhilfebezieher größer als jene der Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten.