Moskau wehrt feindlichen Drohnenangriff ab

Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte, dass in den frühen Morgenstunden ein „Versuch des Kiewer Regimes, einen Terroranschlag zu verüben“, vereitelt wurde. Es wurden jedoch keine weiteren Informationen darüber veröffentlicht, wo genau in Europas größter Stadt dieser Angriffsversuch stattgefunden haben soll.