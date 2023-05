Massive Attacke auf Kiew, Drohnenangriff in Moskau

In der Nacht auf Dienstag haben in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sowie in der Zentral- und Nordukraine erneut die Sirenen geheult. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, es sei ein „massiver Angriff“ gewesen. Indes machen im Netz Bilder von Drohnenattacken auf die russische Hauptstadt Moskau die Runde. Es wird spekuliert, dass sie eine Antwort auf die schweren Schläge gegen die Ukraine von vergangener Nacht sind.