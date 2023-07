Cavendish: „Albtraum, mit meiner Frau zu leben“

„War ich, verdammt noch mal, verrückt geworden? Was zum Teufel war los mit mir?“, zitiert die englische „Sun“, der das Material bereits vorliegt (Start am 2. August), Cavendish. Der mittlerweile 38-Jährige habe sich in seinem Umfeld auf einmal nicht mehr wohlgefühlt, selbst die Personen, die ihm am nächsten stehen, hätten ihn nicht glücklich machen können - im Gegenteil. „Es war ein Albtraum, mit meiner Frau Peta zu leben“, gesteht Cavendish.