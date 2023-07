Cavendish fällt lange aus - hört Rad-Held nun auf?

„Es wird länger dauern als die paar Wochen bei einem Schlüsselbeinbruch, aufgrund von Schrauben aus einer früheren Operation“, teilte der Brite via Instagram mit. Eine genaue Ausfallzeit nannte der 38-Jährige nicht. Cavendish war von Schulterspezialist Lennard Funk in Manchester operiert worden, am gebrochenen Schlüsselbein wurde eine Platte eingesetzt.