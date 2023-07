Eklat bei Rammstein-Konzert: ORF-Mann attackiert

Auch Österreicherin erhob Vorwürfe gegen Lindemann

Zuletzt hatte auch eine Frau in Österreich Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Demnach sei es bei einem Konzert im Jahr 2019 zu einem Vorfall gekommen, bei dem der Frau, die anonym bleiben möchte, vom Sänger in einem Hotelzimmer so heftig auf das Gesäß geschlagen worden sei, dass sein Handabdruck zu sehen gewesen sei. Danach habe er von ihr abgelassen. Die Staatsanwaltschaft Wien wird nach den im ORF bekannt gemachten Vorwürfe gegen Lindemann „vorerst kein Ermittlungsverfahren einleiten“.