Svazek feiert mit Rammstein: „Fürchte mich nicht“

SPÖ-Frauen: Solidarität mit den Opfern von Gewalt!

An den Protesten beteiligen werden sich auch die SPÖ-Frauen. Sie stellen sich zudem klar gegen eine Täter-Opfer-Umkehr. „Mutmaßliche Übergriffe und Gewalt können niemals Kavaliersdelikte sein! Der Opferschutz muss an erster Stelle stehen. Dringend notwendig ist auch ein Ausbau in Präventionsmaßnahmen und Sensibilisierung. Toxische Männlichkeit ist tief in unserer Gesellschaft verankert und führt dazu, dass Männer über Frauen bestimmen, sie kontrollieren, ihre Macht missbrauchen und zu Tätern werden“, heißt es in einer Aussendung.