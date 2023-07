Demo gegen Rammstein: „Keine Bühne für Till!“

Keine Demo am Donnerstag angekündigt

Der Kampf gegen sexuelle Gewalt und Machtmissbrauch sei damit keinesfalls beendet. „Es ist in diesem Bereich noch viel zu tun und wir werden dagegen vorgehen“, so Dressler. Das war auch der Tenor der Veranstaltung an sich, die sich weit über das Thema Rammstein hinaus ausbreitete und die Verwerfungen sexueller Machtpolitik im Allgemeinen thematisierte. Rund 55.000 Rammstein-Fans ließen sich davon nicht beirren und warteten darauf, dass ihre Lieblingsband die fulminanteste und feurigste Show des Jahres startete. Eine Demonstration für das zweite Rammstein-Konzert am Donnerstag wurde übrigens nicht angekündigt.