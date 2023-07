Rammstein: Und die Vögel singen nicht mehr

Argwöhnische Perspektive

An Rammstein perlen sämtliche Kritik, Internet-Vorverurteilungen und moralische Unzulänglichkeiten ab wie an Teflon. Wird es den Berlinern irgendwann zu viel, rückt eine Armada an Anwälten aus, um bei Medien, mutmaßlichen Opfern und Aktivisten die Zügel stramm zu ziehen. Juristisch gilt die Unschuldsvermutung, moralisch liegt vieles in einer argen Schieflage und künstlerisch zelebriert das Sextett völlig souverän und unangreifbar sein gewohntes und mehr als erfolgreiches Potpourri aus schneidend-eingängigen Riffs, poetisch-perverser Lyrik und bewusst inszenierter Provokation. Als reflektierter Mensch ist es freilich nicht möglich, Till Lindemann bei Songs wie „Bestrafe mich“ oder „Du riechst so gut“ nicht aus einer argwöhnischen Perspektive zu beobachten. Sehr viele Fans feiern ihre Helden mit bedingungsloser Treue, andere müssen beim Schlucken zumindest an einem leichten Kropf vorbeimanövrieren, wenn das überteuerte Bier die Kehle zur nächsten Mitgröl-Nummer befeuchtet.