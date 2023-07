Mehr als 50 Grindwale in Westaustralien verendet

Augenzeuginnen und Augenzeugen spekulierten, dass eventuell Orcas in der Region aufgetaucht sein könnten und sich die Grindwale zur Verteidigung formiert hätten. Grindwale oder Pilotwale bauen extrem enge Beziehungen untereinander auf. Zu bestimmten Jahreszeiten sind sie in großen Verbänden unterwegs, was das Risiko einer Massenstrandung erhöht.