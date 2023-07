Nicht der erste Porsche-Ärger für Xavier Naidoo

Prinz Ernst August von Hannover in OÖ vor Gericht

Die Polizei ermittelt im Fall Naidoo routinemäßig wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Zu einer Verhandlung wird es wohl nicht kommen. Anders als bei seinem Landsmann Prinz Ernst August von Hannover, der im Juli 2020 mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Auch damals berichtete die „Krone“ exklusiv über den spektakulären Fall in Grünau im Almtal. Der Adelige soll damals Polizisten bedroht und verletzt haben, landete kurzfristig in der Psychiatrie.