Töchter ertränkt: „Wirkten wie perfekte Familie“

Fassungslosigkeit in Absdorf in Niederösterreich auch einen Tag nach der schrecklichen Tragödie um von ihrer Mutter im Pool ertränkten Schwestern. Die 36-Jährige, die als „absoluter Familienmensch“ beschrieben wird, wird in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Plus: Gerichtspsychiaterin Dr. Sigrun Roßmanith erklärt, warum Mütter morden und Väter es anders machen.