China: Abgetauchter Außenminister Qin entlassen

Das ist im Reich der Mitte nichts Ungewöhnliches: Oft stellt sich später heraus, dass hohe Beamte, Prominente und Geschäftsleute, die vermisst werden, in Ermittlungen oder andere Kontroversen verwickelt waren. So verschwand etwa Alibaba-Gründer Jack Ma für mehrere Monate, nachdem er 2020 Kritik an der chinesischen Führung geäußert hatte. Als die Tennisspielerin Peng Shuai Missbrauchsvorwürfe gegen einen chinesischen Funktionär erhoben hatte, war die Sportlerin für längere Zeit unauffindbar.