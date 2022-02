Sexuelle Nötigung? Peng Shuai beendet Karriere

Abendessen mit Bach

Am Samstag hatte sich Peng innerhalb der Olympia-„Blase“ erneut mit Bach zu einem Abendessen getroffen. Das IOC bestätigte am Montag das Treffen in einem Hotel in Peking. Peng kündigte demnach einen Besuch am IOC-Sitz in Lausanne an. Sie wolle nach Europa reisen, wenn es die Corona-Pandemie wieder möglich mache. Die frühere Athletensprecherin Kirsty Coventry und Peng hätten vereinbart, in Kontakt zu bleiben, schrieb das IOC und betonte, dass über weitere Inhalte des Gesprächs zwischen den drei Beteiligten Vertraulichkeit vereinbart worden sei.