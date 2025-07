Salzburg ist wieder der Titelfavorit, aber…

Krone: Herr Säumel, vier Neuzugänge sind bereits an Bord, wann hätten Sie gerne den Kader für die neue Saison komplett?

Jürgen Säumel: Als Trainer natürlich so schnell als möglich. Aber ich weiß auch, dass die Transferzeit noch bis Anfang September dauert. Mir ist wichtig, dass die Neuen zu uns passen, sowohl was den Charakter betrifft als auch die Spielidee. Sie müssen Profilspieler sein. Bisher haben wir junge, hungrige Spieler mit viel Potenzial dazubekommen. Aber wir sind uns alle einig, dass wir am Transfermarkt noch etwas tun wollen.