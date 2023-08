Toyota Prius: Verspricht mehr, als er halten kann

Da gibt’s was auf die Ohren

So sind ordentliche Fahrleistungen drin, für den Standardsprint gibt Toyota für das 1545 schwere Basismodell 6,8 Sekunden an (Vorgänger: über 11 Sekunden). Jedoch fühlt sich das Beschleunigen deutlich zäher an, als der Wert auf dem Papier vermuten lassen würde. Steigt man aufs Gas, lässt das eCVT-Getriebe den Verbrenner aufheulen, bevor dann Vortrieb zu verzeichnen ist (im Video gut zu hören). Angenehm ist das nicht, aber auch nicht ungewöhnlich bei dieser Getriebeart. Nennen wir es Geschmackssache.