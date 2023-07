Österreicher genervt: „Politik ist nicht normal“

„Normal ist einfach, was normale Menschen tun“

Newerkla stellt noch einen Satz des US-Psychologen Arthur Janov in den Raum: „Normal ist einfach, was normale Menschen tun - und nicht, endlose Löcher zu graben, um aus ihnen herauszuklettern.“ Möge sich jeder ein Bild dazu machen. Fest stehe aber, dass die Österreicher andere Sorgen haben, als die laufende Debatte suggeriere, sagt Newerkla.