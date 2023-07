Deshalb führt die Politik „Mikrodiskussionen“

In unserer Gesellschaft und in der Politik gibt es eine Vielzahl von Themen, über die man sich uneins sein kann. Angefangen beim Klimaschutz, bis hin zum Gendern oder der 32-Stunden-Woche. Bundespräsident Alexander Van der Bellen fand am Mittwoch mahnende Worte. Johanna Mikl-Leitners (ÖVP) „normale Menschen“, Herbert Kickls (FPÖ) „Volk“ und Andreas Bablers (SPÖ) „unsere Leut‘“ würden laut Van der Bellen zu Populismus und Spaltung führen. Eine Debatte ist entbrannt.