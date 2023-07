CIA-Chef warnt: Putin will Rache an Prigoschin!

Seit seinem Aufstand gegen die russische Regierung hält sich der Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, offenbar immer wieder in Weißrussland auf. Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA glaubt jedoch: In Sicherheit ist er damit noch nicht. Der russische Präsident Wladimir Putin denke vielmehr darüber nach, wie er sich am besten an Prigoschin rächen könne, sagte CIA-Chef William Burns. Putin serviere seine Rache am liebsten kalt.