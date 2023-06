Deal mit Putin: Wagner-Chef geht nach Weißrussland

Abzug aus Rostow am Don

Kurz nach der Bekanntgabe der Vereinbarung zogen Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin und Wagner-Kämpfer aus Rostow am Don ab. Sie hatten auch Militäreinrichtungen in der Stadt Woronesch auf dem halben Weg nach Moskau unter ihre Kontrolle gebracht. Reuters zufolge wurden sie von Militärhubschraubern beschossen. In Moskau wurden zeitweilig Sicherheitsmaßnahmen verstärkt und Blockaden errichtet. Bürgermeister Sergej Sobjanin rief die Bevölkerung zum Zuhausebleiben auf und erklärte den Montag zum arbeitsfreien Tag. Die Lage in Russland setzte auch die übrige Welt in Alarmbereitschaft. Westliche Staaten wie die USA, Deutschland und Frankreich berieten in Krisengesprächen über die Situation.