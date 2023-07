Krisen bringen heimische Wirtschaft ins Grübeln

Die gute Laune über die Erholung der Konjunktur nach der Pandemie ist verflogen. Mittlerweile geht es mit der Stimmung in der heimischen Wirtschaft wieder bergab. Zwei Drittel der Unternehmer rechnen in den kommenden Monaten mit einer Verschlechterung der Auftragslage, 49 Prozent mit Rückgängen bei den Umsätzen. „Der vielfache Kostendruck auf die Betriebe hinterlässt immer tiefere Spuren“, diagnostiziert Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer in Niederösterreich.