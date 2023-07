Wenn Strandfotos der Kids digital entführt werden

„Bitte Mama, bitte Papa: Beschützt meine digitale Privatsphäre.“ Mit diesen eindringlichen Worten richtet sich „Ella“ in einem Video an ihre Eltern. Die junge Frau ist nicht real, spricht aber ein durchaus reales und ernstzunehmendes Problem an: Identitätsdiebstahl. Wie leicht dieser gelingen kann, was die Urlaubssaison damit zu tun hat und was Eltern dagegen tun können, lesen Sie hier.