Lenkerin zwischen Lieferwagen und Mauer gedrückt

Pkw krachte auf Kreuzung in Motorrad

Ebenfalls einen Verletzten forderte ein Unfall am Dienstagvormittag in Oetz. Ein 65-jähriger Einheimischer war mit seinem Motorrad auf der Ötztal Straße unterwegs. Nach Angaben von Zeugen dürfte er den Blinker an seinem Bike aktiviert gehabt haben. Ein hinter ihm fahrender Pkw-Lenker (42) aus Ungarn dürfte an einer Kreuzung davon ausgegangen sein, dass der 65-Jährige abbiegt.