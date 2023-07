Mehrarbeit ist blöd | Mitte am stärksten betroffen

Mitte am stärksten betroffen. Was die Mehrarbeit in Österreich so unattraktiv macht (unser Land liegt auch im internationalen Vergleich katastrophal): Unser Steuersystem bietet keinen Anreiz, mehr zu arbeiten. Stockt man etwa in Schweden oder Dänemark von 20 auf 40 Stunden auf, erhält man dort im Gegensatz zu Österreich mit 60 ganze 85 Prozent mehr. Besonders betroffen von diesem progressiven Steuersystem in Österreich sind die mittleren Einkommen. Aber um diese - in der Regel auch gesellschaftliche - Mitte will sich ja bekanntlich die ÖVP nun massiv annehmen. Die Volkspartei hat zwar nach ewiger Diskussion gemeinsam mit dem grünen Regierungspartner die kalte Progression abgeschafft. Aber da wird noch mehr notwendig sein, um Arbeiten wieder attraktiv zu machen.