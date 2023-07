Tiroler Exporte erzielten ein neues Rekordergebnis

Wohin die Tiroler Produkte gehen, ist deutlich zu erkennen. Mit rund 10,9 Mrd. Euro und einem Plus von 15,7 Prozent ist Europa nach wie vor die wichtigste Exportregion. Deutschland, die Schweiz, Liechtenstein und Italien sind die größten Abnehmer. Im wichtigsten Zielland, Deutschland, konnte der Export im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent auf rund 4,9 Mrd. Euro gesteigert werden, in der Schweiz und in Liechtenstein gibt es ein Plus von 13,4 Prozent auf rund 2,8 Mrd. Euro. Die Zahlen stammen von der Statistik Austria im Auftrag der Bundesländer und Wirtschaftskammern sowie der Landesstatistik Tirol.