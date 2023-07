Nazi-Tattoos im Freibad: Polizei angeblich untätig

„Klarer Verstoß gegen das Verbotsgesetz“

Dieses Vorgehen wollen vor allem die Grünen und die NEOS nicht so stehen lassen. „Wie kann es sein, dass sich die Beamten weigerten, hier einzuschreiten und die Identität der Männer aufzunehmen? Wie kann ein so klarer Verstoß gegen das Verbotsgesetz ohne Anzeige für beendet erklärt werden?“, kündigt der Grüne Nationalratsabgeordnete aus Braunau, David Stögmüller, eine parlamentarische Anfrage an.