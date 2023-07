Bei Rekordhitze blieb Wagner im Cockpit eiskalt

Simon Wagner ging anders an die Sache heran. „Ich gehe ans Limit, riskiere auch Schäden am Auto“, hatte sich der Oberösterreicher im Vorfeld leise über den neuen Skoda beklagt. Um dann aber jede einzelne Sonderprüfung in Weiz und so die Rallye zu gewinnen! 27 Sekunden vor Verfolger Hermann Neubauer aus Salzburg - und das bei teilweise 62 Grad im Cockpit! „Ich hab bis zu neun Liter getrunken!“