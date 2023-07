Raststätten-Test: Wo Kunden am besten aussteigen

Diese Woche fuhr die „Krone“ neun Stunden lang durch Österreich und besuchte Standorte der vier größten Raststätten-Ketten. Rund 100 Euro fielen für das viermalige Einkehren an. Gleich bei der ersten Station in Steinhäusl ist der Ärger eines Kunden an der Kassa nicht zu übersehen. Bei der Flasche Mineralwasser hätte der Tourist besser auf den Preis schauen soll. Als er die 8,20 Euro für eine große Flasche Mineralwasser sieht, lautet seine Reaktion nur: „Das gibt’s doch nicht!“