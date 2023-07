Landesrat-Mitarbeiter ließ Strafprozess platzen

Die „Krone“ rief deshalb auch beim Büro Schnöll an und wollte wissen, warum man nicht zu einem gesetzlich verpflichteten Termin vor Gericht erscheine. Antwort: Es dürfte was schiefgelaufen sein. Der im Urlaub weilende Mitarbeiter erklärte sich mit der in Zeiten von E-Mail und Internet verwunderlichen Fax-Geschichte.