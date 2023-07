Wir alle haben keine Namen mehr

Schon 1878 liebten die Wiener ihre „Madame Sophie“, eine Orang-Utan-Dame in Schönbrunn. Damit ist nun Schluss.Sogar Patentäfelchen ausgetauscht. Schon seit dem Frühjahr ließ Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck Tiernamen nach und nach verschwinden: Neue Bewohner blieben anonym, vor Publikum durften Pfleger die Tiere nicht mehr beim Namen nennen. Wir haben Tiergarten-Besucher gefragt, was sie davon halten. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.