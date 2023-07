700 GemNova-Jobs weg: Antworten zur Mega-Pleite

Die Sanierung des insolventen Dienstleistungsunternehmens des Tiroler Gemeindeverbandes ist kläglich gescheitert: Konkurs! 700 Mitarbeiter sind von der Mega-Pleite betroffen. Doch wer oder was ist die GemNova überhaupt? Was macht sie und warum hat sie so einen Schuldenberg angehäuft? Wir geben die wichtigsten Antworten!