Aus Sky Shield soll Space Shield werden

Interkontinental-Raketen erkennen und verfolgen

GESTRA selbst kann zwar keine ballistischen Raketen detektieren, wie die „Krone“ aus Entwicklerkreisen in Deutschland erfuhr. Es ist aber an das deutsche Weltraumlagezentrum in Uedem angeschlossen, das der deutschen Luftwaffe untersteht. Zu dessen Aufgaben zählt sehr wohl die Früherkennung von ballistischen Raketen und Antisatellitenwaffen. Österreich, so das Kalkül, würde den Platz für GESTRA zur Verfügung stellen und im Gegenzug die sensiblen Frühwarn-Daten aus Deutschland bekommen.