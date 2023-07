Im Eiltempo - Österreich jetzt bei „Sky Shield“

„Politisch bindend“

Dazu geht man bereits in den nächsten Monaten gemeinsam in die Beschaffung moderner Waffensysteme, tauscht sensible Luftlagedaten aus, trainiert Personal. „Das Dokument ist zwar rechtlich nicht bindend“, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Rande des Gipfels zur „Kronen Zeitung“. „Aber politisch ist es das.“ Wir sind jetzt dabei, lautet das Motto des Gipfels.