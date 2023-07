Senior aus Linz stürzte beim Wandern in den Tod

Ein 68-jähriger Wanderer aus Linz ist am Sonntag in der Obersteiermark vermutlich über eine etwa 20 Meter hohe Wand abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der Mann war allein im Bereich Pyhrnpass und Angerkogel im steirisch-oberösterreichischen Grenzgebiet unterwegs. Als er am Abend nicht zurückkehrte, alarmierte sein Bruder die Einsatzkräfte.