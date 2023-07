„Amnestie“ könnte Schwarzbauten vor Abriss retten

Viele verzweifelte Menschen kommen

Wie könnte man die daraus resultierenden menschlichen Tragödien verhindern? Ohne Menschen vor den Kopf zu stoßen, die selber ihre Häuser und Pools gesetzeskonform vollständig auf Bauland errichtet haben? Diese brisanten Fragen hat Haimbuchner im Landtag bewusst angesprochen: „Das Thema Schwarzbauten. Das kommt mir so vor als wäre das etwas, was jeder versucht zu verdrängen und auf eine andere Ebene abzuschieben.“ Haimbuchner ist für die Bauaufsicht des Landes und für die Gemeindeaufsicht zuständig, nicht aber für Raumordnung, die die Probleme auch gesetzlich lösen könnte. „Viele verzweifelte Menschen wenden sich an mich. Und da geht es nicht nur um jene, die einen Schwarzbau besitzen, sondern auch um solche, die in einer Behördenfunktion davon betroffen sind.“ Die also Abrisse veranlassen müssen.