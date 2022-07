„Die sollen zwar büßen, aber doch nicht abreißen“

Familie im Ort bekannt

Die wohl bekannteste Familie unter den „Schwarzbauern“, die nun ihr Wohnhaus, die Doppelgarage, den Pool und das Poolhaus abreißen muss, ist im Ort bekannt, und man ist sich einig, dass es weniger radikale Optionen geben sollte. Ob die Betroffenen die zwölfmonatige Frist bis zum Benützungsverbot im Haus ausharren, oder ob sie bereits früher ihr trautes Heim verlassen, ist noch unklar. Auch der Umwelt zuliebe, finden manche Enzenkirchner, sollte man das Haus stehen lassen dürfen: „Die können ja eine saftige Strafe zahlen, aber man muss nicht gleich die Häuser abreißen.“ Im „Krone“-Gespräch verrät der amtierende Ortschef: „Als Bürgermeister denkt man auch an die Leute, so ein Abriss kann ja existenzbedrohend sein.“ Christian Gmundner (FPÖ) ist erst seit Kurzem Bürgermeister in Enzenkirchen. Die offensichtlichen Verfehlungen des Vorvorgängers, Franz Hochegger, muss er nun aufräumen. Ihm lägen die Menschen in seinem Ort am Herzen, sagt er. Jedoch: Seine Bemühungen, die Hausabrisse zu verhindern und eine andere Strafe zu finden, scheiterten.