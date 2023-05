Große Suchaktion nach „Schwarzbauten“ im Grünland

Staatsanwaltschaft ermittelt auch

Und wie ist die Lage bei den „Abriss-Fällen“ in Enzenkirchen? Auch dazu findet sich einiges in diesem Prüfbericht des Landesrechnungshofes: „Der Bürgermeister der Gemeinde Enzenkirchen erließ bereits in mehreren Fällen baupolizeiliche Beseitigungsaufträge und Benützungsuntersagungen, da bauliche Anlagen konsenslos, weil (teilweise) im Grünland errichtet wurden. Das Oö. LVwG wies bereits mehrere Beschwerden mit Verweis auf die höchstgerichtliche Rechtsprechung als unbegründet ab. Gegen zwei Entscheidungen sind Verfahren beim VwGH anhängig.“ In diesen Fällen ist es wegen Zuerkennung einer aufschiebenden Wirkung noch nicht zu Abrissen gekommen. Überdies ermittelt, wie auch der LRH erwähnt, die Staatsanwaltschaft in der Gemeinde in mehreren Fällen wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs, da bauliche Anlagen entgegen den Bestimmungen des Flächenwidmungsplans errichtet wurden.