Stehen jetzt 27 Schwarzbauten vor dem Abriss?

Rund 1800 Einwohner hat die Gemeinde Enzenkirchen im Bezirk Schärding. Doch einige Bewohner zittern nun um ihre Garagen, Gartenhütten Pools oder sogar Häuser. In der Gemeinde hat man es nämlich womöglich mit den Baugenehmigungen in den vergangenen Jahren nicht ganz so genau genommen.